In conferenza stampa, Andrea Ranocchia ha incolpato i giornali per coprire le lacune che da anni affondano l'Inter e l'edizione odierna de la Repubblica evidenzia proprio questo aspetto.



“Accantonate le polemiche contro la dirigenza interista, a cui s’era abbandonato dopo aver battuto il Sassuolo in campionato, l’ex ct veste i panni del lucido analista, lasciando quelli dell’agitatore ad Andrea Ranocchia. Molto probabilmente il senatore della difesa oggi sarà in panchina, ma l’Inter lo ha portato in conferenza stampa per dare la carica: «I media attaccano la nostra squadra», ha tuonato. È quello che sostengono i tifosi di tutte le squadre del mondo. Un messaggio sexy, a presa rapida. Chissà che aiuti a compattare i supporter nerazzurri, che dopo la doppia batosta contro il Real chiedevano numerosi un cambio in panchina”.