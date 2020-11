Alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia Moenchengladbach, il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato in conferenza stampa e risposto alle domande dei giornalisti.“Non so di che confronto si parli, noi analizziamo sempre le partite al giorno dopo, facciamo riunioni e l’abbiamo fatto dopo il Real come in tutte le altre. Non ci sono stati punti di svolta, abbiamo svolto due ottime partite contro Real e Sassuolo, la prima condizionata da episodi. Mentre quella contro il Sassuolo è stata un’ottima partita”.“La partita di domani dovremo affrontarla come l’ultima contro il Sassuolo, con spirito di gruppo e voglia di portare a casa i tre punti. Loro sono forti, stanno bene, hanno individualità e fisicità. Dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo e costruendo. Domani conta solo la vittoria, non ci sono altri risultati”.“Credo sia un anno di crescita, un percorso che stiamo svolgendo. Tra mille difficoltà siamo ancora in corsa per la qualificazione perché si può dire tutto ma ad oggi possiamo ancora passare il turno. In campionato abbiamo fatto ottime partite e siamo lassù. Quello che ho vissuto in tanti anni di Inter è che quando le cose vanno bene ci si esalta troppo e quando le cose vanno male è tutto negativo. Siamo a inizio anno e siamo in corsa per tutti i nostri obiettivi”.“Perché succede non lo so, ma è tutto l’ambiente esterno, con squadra e società. Ma è sempre stato così. L’Inter è abituata a vedere trofei e adesso sono passati dieci anni di non vittorie. Va cambiato anche il modo di ragionare da parte nostra che attaccate anche noi giocatori. Adesso attaccate Hakimi, che è giovane, deve adattarsi e imparare la lingua. E si parla sempre di caso Hakimi, questo è sbagliato. A volte è esagerato il giudizio affrettato di certe situazioni. La forza della nostra squadra deve essere quella di avere tanti giocatori che possono giocare perché la stagione è lunga. Ci sarà spazio per tutti. Spero che anche i media siano più razionali”.