Intervenuto a Sky Sport, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia parla del confronto a distanza con la Juventus: "Batterli è sempre bello, ma il percorso deve riguardare tutte le partite del campionato, della Champions League e della Coppa Italia. Con una gara singola non si va lontani, noi dobbiamo migliorare dopo le prime partite e arrivare pronti agli appuntamenti importanti. Al massimo con la Juve possiamo fare sei punti, per arrivare in fondo ce ne vogliono di più".



CHAMPIONS - "E' un ritorno che io aspettavo da tanto, abbiamo centrato un obiettivo fondamentale per un progetto che dovrà andare avanti negli anni. Sono contento di tornarci, sarà bello sfidare avversari importanti: ce la giochiamo con tutti con tranquillità".