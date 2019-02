Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv dopo il ko contro il Bologna di ieri :"La situazione che si ripresenta è simile a quella dell'anno scorso, ma diciamo degli ultimi anni. Nella scorsa stagione l'abbiamo risollevata all'ultimo, quest'anno non dobbiamo arrivarci: abbiamo più qualità nella rosa; sono tranquillo, nel senso che siamo in buone mani e buoni piedi in questo momento. Dovremo lavorare prettamente sull'aspetto psicologico: penso sia questa la pecca che non ci ha fatto fare il salto di qualità per restare vicino al Napoli".



SULL'ACCOGLIENZA - "L'applauso? L'ho sentito, mi fa piacere. Ma è un piacere abbastanza relativo, perché dovevamo uscire con tre punti: sarebbe stato importante, anche perché stasera c'è uno scontro diretto tra le nostre rivali. Quando il mister mi mette in campo, provo a dare tutto quello che ho. I tifosi lo percepiscono: oggi ho giocato tutta la partita in apnea"