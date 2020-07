Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha presentato la sfida contro il Bologna.



“Sarà una gara difficile come l’andata perché loro hanno incarnato l’anima del loro allenatore, sono combattivi e hanno ottime individualità. Noi dobbiamo giocare bene se vorremo vincere. L’orario è insolito, vedremo come risponderanno gambe e testa, sicuramente sarà un problema per entrambe le squadre, ma siamo pronti. Come mai tanti gol e nessuno 0-0? La situazione è particolare, è stato difficile preparare questo nuovo avvio del campionato e l’aspetto psicologico incide, come quello fisico. È normale vedere tanti gol perché la situazione è strana. Speriamo oggi di non subirne. Palacio? Giocatore da temere, di gamba e tecnica. Sarà bello riabbracciarlo”.