Nel pre partita di Inter-Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Andrea Ranocchia,difensore nerazzurro: "Il Genoa farà la loro partita come l’avranno preparata ma noi al di là dell’avversario dobbiamo fare le cose che abbiamo preparato. Dobbiamo portare rispetto a una squadra che sta facendo bene, non pensare a quello che è successo ma ad una partita difficile. Sono in un ottimo stato di forma, dobbiamo pensare a vincere. Sono usciti da una zona complicata, conosco il mister e l’ambiente, so che lavora bene e sta facendo un grande lavoro. Noi dobbiamo pensare a incrementare il vantaggio".