Ieri l'allenatore dell'Inter ha dichiarato in vista della sfida di oggi a San Siro contro il Sassuolo: "Con questi ritmi e il caldo, per forza di cose ci saranno delle rotazioni. Anche perché non posso spremere i giocatori e poi dare loro riposo. Una volta esaurite le forze, poi diventa difficile ridarle. Cercheremo di fare riposare chi ne ha bisogno, ho grande fiducia nella rosa".- Rispetto alla vittoria di domenica sera con la Sampdoria, ci sono almeno un paio di possibili novità nella formazione titolare. Sulle fasce. Per dare una mano a Skriniar cercando di limitare il fulmine Boga, in gol nella gara d'andata., anche se Gagliardini resta in vantaggio nel ballottaggio per affiancare Barella.L'ultima volta risale al 6 maggio 2018, quando i nerazzurri vinsero: un precedente che fa ben sperare. Se Conte li schiererà, dovranno vedersela con