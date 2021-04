. Si può riassumere così la situazione attuale dell’Inter in campionato. Si perché a sentire le voci che circolano la realtà sembra ben diversa. Che l’sia, ad oggi, indiscutibilmente in una posizione privilegiata in vista traguardo finale è fuori di dubbio ma la cosa da non fare è dare retta a quello che si dice in giro.Conte continua a ripeterlo ai suoi, l’allenatore nerazzurro non perde occasione per far capire che, troppo lungo il cammino ancora da fare per buttare i remi e lasciar navigare la barca in mezzo alle onde., non si dovrà dare peso ai loro risultati ma la testa dovrà essere solo concentrata sul campo. Conte è abituato alla vetta ma sa anche che perdere il controllo è facile, che adagiarsi sugli allori non è mai cosa buona.La partita contro il Bologna, così come sono stati i match contro Atalanta e Torino è stata una. L’obiettivo è chiaro nella testa dei giocatori e in questi ultime 3 sfide lo si è visto chiaramente. I ragazzi non si sono concessi un minimo di rilassatezza, la dedizione e la determinazione di chi è sceso in campo è stata l’esempio del lavoro certosino e maniacale di Conte in questi due anni.. A Bologna l’Inter non ci è arrivata nelle migliori condizioni. La pausa delle nazionali ha portato via tante energie ai giocatori di Conte (anche il Bologna per onestà intellettuale ha avuto i suoi problemi) e l’assenza da partite giocate dalla squadra di 3 settimane (l’ultima contro il Torino il 14 marzo) causa il rinvio di Inter-Sassuolo poteva aver tolto il ritmo alla squadra dopo 8 vittorie di fila.. Mi ha colpito il fatto che tutti sapessero cosa fare senza sbavature. Negli ultimi anni spesso mi è capitato di avere la sensazione, in alcuni frangenti, che la squadra andasse nel panico nei momenti di maggior pressione, in quegli attimi in cui si doveva fare la differenza e compiere uno step in più.Conte ha lavorato molto su questo, certo alle volte la squadra è caduta ma si è rialzata immediatamente consapevole dei propri sbagli e lucida su dove si doveva intervenire per migliorare.(risultato che mancava ad Appiano dal 2011)(un gol dietro la Juve)(2 gol dietro all’Atalanta).. Il difensore nerazzurro in questi 10 anni non è mai riuscito a dare il contributo che tutti si sarebbero aspettati da lui nel momento in cui arrivò a Milano. Tante volte insicuro, troppe volte fuori contesto. In questi 2 anni invece ha risposto presente ogni volta in cui è stato chiamato in causa! Non era facile perché giocare così poco quando la posta in palio è così alta potrebbe piegare le gambe a chiunque.. Preciso, pulito, sempre in anticipo, il linguaggio del corpo suggeriva che Andrea era sicuro, tranquillo e “self confident”. Conte lo ha detto, lui lavora con tutti i suoi uomini come se dovessero giocare tutti titolari, così in campo ognuno sa cosa deve fare nel momento in cui è chiamato a dare una mano.che si riflette nelle parole del suo bomber numero uno Lukaku: “Senza squadra io non sono nessuno”. Parole forti quelle del belga perché ovvio che la realtà è un po’ diversa, ma questa frase ci fa capire una cosa:. Testa a ciò che conta davvero, alla prossima, al Sassuolo!