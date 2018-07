Anche Andrea Ranocchia ha parlato a Inter TV dopo la vittoria contro il Lugano: "Vincere è sempre importante, ho visto bene la squadra. Le gambe all’inizio sono durissime, abbiamo lavorato tanto. Siamo ancora appesantiti, ma dobbiamo arrivare pronti all’inizio del campionato e continuare a lavorare come stiamo facendo. I nuovi? Sono giocatori di livello, con esperienza e tante partite importanti alle spalle. Daranno sicuramente un contributo importante al nostro gruppo. L’anno sarà lungo, con tante partite, ci sarà spazio per tutti. Essere brillanti adesso è impossibile e non è importante: quest’anno con la Champions c’è poco tempo per lavorare, bisogna allenarsi tanto ora per essere brillanti poi. I giovani? Sono bravi, il nostro settore giovanile ha vinto tantissimo e ci saranno altre soddisfazioni in futuro. Anche loro sono parte del gruppo. L’Inter è una famiglia e loro ne fanno parte".