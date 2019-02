Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta contro il Rapid: "Era importante passare il turno e lo abbiamo fatto convincendo. Il percorso è ancora lungo, vogliamo arrivare in fondo a questa competizione. Ci siamo stretti e abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più. Oggi lo abbiamo dimostrato, ma è un attimo a tornare indietro. Dobbiamo andare avanti. Non è facilissimo giocare dopo tanto tempo, ma son contento. Ho retto bene fisicamente, adesso devo continuare a lavorare. I miei compagni mi vogliono bene e io cerco di dimostrare quello che sono durante la settimana, pur giocando poco. Icardi? Mauro è un giocatore dell'Inter al di là della fascia, ha fatto tantissimo e ci mancherebbe che non lo riabbracciamo quando tornerà".