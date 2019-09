L'avvio di stagione con l'Inter, il lavoro agli ordini di Conte e la partenza di Mauro Icardi, Andrea Ranocchia parla a tutto campo nell'intervista concessa a Sky Sport: "Dobbiamo continuare su questa strada. Il campionato è lungo e gli appuntamenti sono tanti, ora iniziano le partite ogni tre giorni. Il lavoro che stiamo facendo è indirizzato a creare qualcosa di straordinario, tutti i giocatori che sono arrivati sono bravissimi, sia i giovani che quelli con più esperienza: lavorano bene, ma quel che deve essere straordinario questa volta è il gruppo, che è la parte più importante e quella che ti fa vincere le partite e i trofei. Icardi al PSG? Come ho sempre detto era un problema tra lui e il club, hanno trovato una soluzione idonea ad entrambi e ora noi pensiamo a continuare quello che abbiamo iniziato. Durante il lavoro del ritiro e delle ultime settimane non ha portato via nessuna energia da parte nostra".