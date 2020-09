Andrea Ranocchia si muove a Milano, nella sua Milano, dove ha incontrato i suoi agenti per sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti il futuro. Il difensore dell'Inter, che ha un contratto in scadenza nel 2021, vorrebbe restare in nerazzurro, con lo stesso ruolo ricoperto in questi anni, riserva rispettosa agli ordini di Conte, ma se la società dovesse decidere di fare a meno di lui, ovviamente, non si opporrebbe. E c'è un club, in particolare, che fa sul serio.



IL GENOA PREME - E' il Genoa, infatti, che vorrebbe tornare a contare sul classe '88, che ha già avuto, per qualche mese, nella stagione 2010/11, prima di cederlo all'Inter nel mercato di gennaio. 17 presenze e 2 gol per Ranocchia con la maglia del Grifone, che a Genova è poi tornato nel 2016, sponda Samp. Maran lo vorrebbe con sé, utile sia nella difesa a 4 che in quella a 3, Ranocchia riflette: vorrebbe restare a Milano, ma potrebbe tornare a Genova. Nel frattempo, ai cronisti presenti, terminato l'incontro con gli agenti, dichiara: "Non so se resto all'Inter".