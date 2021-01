Intervenuto a Inter tv, il difensore nerazzurro, Andrea Ranocchia, esprime la propria soddisfazione dopo la bella prestazione contro il Benevento.



“Cerco di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato, ci alleniamo molto per questo, sia chi gioca che chi non gioca. Dobbiamo continuare così, abbiamo tante partite ma anche tanti calciatori che stanno bene e dobbiamo continuare a vincere. Stiamo costruendo una mentalità, dobbiamo essere attaccati alla partita fino alla fine, senza mai distrarci. È fondamentale per arrivare in fondo a una competizione. Giocheremo tante partite e questo significa che abbiamo ancora obiettivi, quindi da un lato è penalizzante e dall’altro è importante perché siamo in corsa per due obiettivi. Abbiamo molti giocatori che stanno bene, dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo”.