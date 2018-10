Nel corso di un'intervista concessa a Inter TV, il difensore Andrea Ranocchia svela un aneddoto sulla propria formazione: "Il mio idolo? Come ispirazione ho sempre preso Alessandro Nesta, anche se era dell'altra sponda (del Naviglio, ndr) è uno dei calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. Poi ho preso anche i miei insulti per questa cosa, ma non posso farci nulla: gli idoli vanno al di là dei colori".