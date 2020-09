Sono giorni importanti e di attesa per Andrea Ranocchia.



Nelle prossime ore il difensore dell'Inter dovrebbe diventare nuovamente papà ma all'orizzonte per lui si profila anche uno storico cambio di casacca.



Dopo 10 stagioni, intervallate da un paio di prestiti tra Italia ed Inghilterra, il difensore umbro potrebbe abbandonare il nerazzurro per tornare da dove era arrivato ad inizio decennio, ossia al Genoa.



Dopo una lunga pausa di riflessione le parti, che avevano già trovato un accordo di massima ad inizio settembre, sono ora pronte per mettere il tutto nero su bianco e per far diventare Ranocchia un nuovo giocatore di Rolando Maran.



Prima però, secondo quanto riporta fcinternews.it, bisognerà attendere il parto della signora Giulia, programmato per domani.