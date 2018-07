Dalla zona mista dello stadio Cornaredo, dove si è giocata Lugano-Inter,ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Abbiamo iniziato a lavorare da poco e le gambe sono pesanti, dobbiamo arrivare pronti al campionato perché l'obiettivo è quello. Queste amichevoli servono tanto ai nuovi quanto a noi che siamo qui da più tempo, servono per trovare i nuovi equilibri. Abbiamo vinto senza subire gol, continuiamo così. Sono arrivati giocatori importanti che si sono messi a disposizione e si sono integrati da subito bene con il resto del gruppo, stiamo facendo bene anche con le gambe pesanti. Ronaldo porta visibilità al calcio italiano, ma le partite si possono giocare e vincere.. Scudetto? C'è tempo, non facciamo proclami perché c'è ancora da lavorare per arrivare bene al campionato sotto tutti i punti di vista.? Li ho sentiti nei giorni scorsi e gli ho fatto i complimenti, speriamo vada bene. Non sono stupito perché sono forti, io farò il tifo per loro. Io voglio continuare quanto fatto l'anno scorso, anche se non ho giocato molto mi sono trovato bene quando l'ho fatto. I nuovi sono tutti forti e già pronti, che vengono da squadre importanti e faranno bene".