Nella sfida di questa sera contro l'Inter, il Rapid Vienna torna a disputare una partita ufficiale a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta. Il club austriaco ha disputato l'ultima gara il 16 dicembre nel campionato nazionale, attualmente fermo per la pausa invernale. Un fattore da non sottovalutare e che gli uomini di Spalletti devono sfruttare per portare a casa la qualificazione.