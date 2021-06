Un profilo interessante, un obiettivo reale. L'Inter ha messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo e della Nazionale, con la quale sta giocando l'Europeo. Un interesse tornato vivo in questi giorni, che nelle prossime settimane potrebbe diventare qualcosa di più. Ieri, a margine dell'incontro per il rinnovo di Ranocchia, Marotta e Ausilio ne hanno riparlato con il suo agente Tullio Tinti. Il gradimento c'è ed è reciproco, è presto però per dire se ci sarà una trattativa.



IL PUNTO - Prima di tutto per il muro che continua a fare il Sassuolo. Anche due giorni fa l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha chiuso al trasferimento: "Per noi è incedibile". Una posizione che può essere ammorbidita solo di fronte a una buona offerta. Che tradotto vuol dire di più dei 15 milioni richiesti a gennaio. L'Inter in questo momento ha le mani legate, ma il mercato è lungo e dalle cessioni potrebbero arrivare soldi da reinvestire.