Intervistato da Sky, l'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha espresso la propria opinione in merito a Paulo Dybala, al centro di voci di mercato che lo vedono in trattativa con l'Inter.



“Con Arrivabene alla Juventus si è ritrovata quella disciplina che era venuta a mancare, ha riportato carattere e determinazione. Si deve giocare con rispetto della maglia e con delle regole. Nei primi anni Dybala ha fatto vedere buone qualità ma non è mai diventato un campione. Non ha avuto mai la continuità, credo che soprattutto in certi atteggiamenti ci sia stato il grande strappo, come nello sguardo di sfida dopo il gol con l’Udinese. Quello è un gesto non da capitano della Juventus e da giocatore importante. La Juventus ha bisogno di una rifondazione, credo che sia arrivato il momento di cambiare 7-8 giocatori”.