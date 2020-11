Inter-Real Madrid è una partita speciale per Achraf Hakimi. Sua moglie Hiba Abouk, attrice spagnola, racconta: "Da giorni c’è un'atmosfera diversa in casa e lui vuole rifarsi. Per ora ha legato tantissimo con Lautaro e io con la sua fidanzata Agustina. Il mio modello è Anna Magnani, una donna meravigliosa: in uno shooting a Roma ho indossato un suo gioiello e mi sono emozionata. Ora usiamo la musica per imparare la lingua italiana. Sono una fan di Mina, poi con Achraf ci siamo appassionati a Ghali, che ha origine tunisine come me. Sarebbe bello conoscerlo, magari a San Siro".



CLICCA SULLA GALLERY PER LE FOTO DI HIBA ABOUK