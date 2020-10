L'Inter, in Champions, se la vedrà con il Real Madrid, in quanto sorteggiate nello stesso girone. E l'ultima volta che le due si sono affrontate è stato il 25 novembre del 1998, la sera di Roberto Baggio. L'allora numero 10 nerazzurro entrò sull'1-1 al posto di Ivan Zamorano, col risultato sull'1-1: prima il gol del cileno, poi quello di Seedorf. E il Divin Codino, in 7 minuti, tra 85esimo e 92esimo, realizzò una doppietta da urlo. E quelli furono i suoi ultimi gol in Champions della carriera di Roberto Baggio.