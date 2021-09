Contro il Real potrebbe scoccare l'ora di Dumfries, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'esterno olandese sia in crescita.



“Dumfries è segnalato in crescita: un paio di iniziative interessanti si sono viste anche ieri, poi la gara si è trasformata in altro rispetto alle aspettative di Inzaghi. È un’opzione da tenere in considerazione, i progressi dell’ex Psv sono evidenti, non manca molto per il decollo. È l’erede di Hakimi, tra Real e Bologna giocherà titolare, Inzaghi sta ragionando se non sia il caso di sfruttarne le caratteristiche in una notte d’oro come quella della Champions. Fondamentale sarà l’allenamento di domani: oggi ad Appiano, almeno per chi ha giocato, è in programma una seduta di scarico. Ma Inzaghi lavorerà con i video, è a questo che si riferiva quando ieri parlava di reti subìte da analizzare. La testa ora sì che deve andare al Real”.