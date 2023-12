Inter-Real Sociedad, in scena alle 20.45 a San Siro, è la sfida che chiude la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League. Sarà lo svizzero Sandro Schärer a dirigere il match, gli assistenti sono i connazionali Jonas Erni e Bekim Zogaj, con Lionel Tschudi nelle vesti di quarto uomo. Sala VAR affidata a Fedayi San, coadiuvato dal francese Benoit Millot.



Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



75' - Calcio di rigore per la Real Sociedad tolto dal VAR. Kubo salta due difensori, Calhanoglu lo atterra in area. Scharer però va subito a rivedere l'azione e lo toglie, ammonendo il giapponese per simulazione. Decisione corretta.



68' - Proteste Real Sociedad per un contatto in area dell'Inter tra Cuadrado e Oyarzabal, l'azione prosegue con Lautaro che calcia alto ma in fuorigioco: Scharer non ravvisa fallo, il VAR non interviene ma il contatto è dubbio.