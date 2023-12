Non è da dentro o fuori, ma Inter-Real Sociedad è comunque una sfida decisiva. L'ultimo match del gruppo D dei gironi della Champions League 2023/24 vale il primo posto assoluto e, di conseguenza, la prima fascia nei sorteggi degli ottavi di finale. Le due squadre sono appaiate a pari punti in classifica, ma il club spagonolo ha a disposizione due risultati su tre poiché in caso di arrivo a parità di punti, e quindi in caso di pareggio avendo già pareggiato anche all'andata in terra basca, il criterio che deciderebbe il primo posto sarebbe quello della differenza reti oggi postivo per la squadra allenata da Imanol Alguacil (+5 contro +3). A Simone Inzaghi non resta quindi che l'obbligo di vincere.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Real Sociedad, calcio d'inizio alle 21 di martedì 12 dicembre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano in San Siro sarà visibile in diretta tv sia su Sky, che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in chiare su Canale 5. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà invece visibile tramite le app di Sky Go, Now e Mediaset Infinity.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.