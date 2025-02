Inter, rebus diffidati per Inzaghi: la sfida a Conte impone riflessioni

un esercizio talvolta obbligatorio, ma che di sicuro moltiplica i rischi e anche le critiche da parte di chi è bravo a esprimersi a cose concluse. Sta di fatto che Genoa e Napoli, per l'Inter, vanno affrontate in rapida successione mala seconda delle due gare) e sulla squadra che idealmente Inzaghi vorrebbe poter schierare al Maradona, in opposizione ai primi della classe. Senza dimenticare che in mezzo c'è la gara di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro.

- È inevitabile, quindi,. Un difensore e due centrocampisti, la cui assenza ha spesso determinato modifiche in quella che è la proposta di gioco da parte di una squadra che in campo si muove per codici predefiniti. Ecco perché la gara casalinga contro il Genoa rischia di essere un trappolone, una prova propedeutica da superare stando attenti alle insidie che essa stessa propone. E allora diventa interessante capire. O almeno, questa è l’applicazione alla regola se parliamo della singola gara, ma

- A oggi non sono chiare indicazioni sulle scelte di Inzaghi per sabato sera ma alcuni indizi ci aiutano a ragionare., giovedì si valuteranno le condizioni del brasiliano ma a oggi sembra improbabile che possa partire dal primo minuto contro il Genoa. E alloracol il difensore tedesco che a oggi ha buone chance., più probabilmente Barella, connel migliore dei modi.