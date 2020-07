I giochi per Pinamonti sono tutt'altro che chiusi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega, come nonostante l'interesse della Juventus, l'Inter stia ancora trattando col Genoa alla ricerca di una soluzione comune.



"La paura di Marotta è quella che Pinamonti possa trasformarsi in uno Zaniolo bis e rafforzare quindi altre big”, scrive “la Rosea”.