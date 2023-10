Con il gol del vantaggio nel match in corso fra l'Inter e il Salisburgo, valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, Alexis Sanchez ha segnato il suo 16° gol nella massima competizione continentale per club, diventando il miglior marcatore cileno della storia del torneo, superando una vecchia conoscenza del calcio italiano come Arturo Vidal.