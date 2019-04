Con il pareggio ottenuto sabato contro la Roma l'Inter ha allungato a 3 le partite consecutive senza vittoria a San Siro (in precedenza 0-1 con la Lazio e 0-0 con l'Atalanta). Un filotto negativo che non si verificava, come ricorda Opta, dal febbraio 2018. Sabato sera con la Juventus i nerazzurri proveranno a invertire la tendenza negativa delle ultime settimane.