Raoul Bellanova è stato sicuramente tra i peggiori in campo

nella sconfitta dell’Inter a San Siro contro l’Empoli. La pagina Twitter Pallottole di calcio riporta anche un singolare dato statistico: “CURIOSITÀ: Bellanova nella partita tra Inter & Empoli ha perso 16 palloni in 45 minuti, è un record nella stagione 22/23 per un giocatore nerazzurro in rapporto ai minuti giocati”.