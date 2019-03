Nella giornata di ieri, Keita Baldé è tornato ad allenarsi con il gruppo a distanza di due mesi. Stando al Corriere dello Sport, il senegalese dell'Inter potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per l'Eintracht e giocare dal 1' contro la Spal per far rifiatare il diffidato Lautaro e non rischiare l'ammonizione alla vigilia del derby.