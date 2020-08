Quella stravinta contro lo Shakhtar è stata la migliore partita dell'Inter di Conte in questa sua prima stagione al comando. Questo è quanto scrive “la Repubblica”.



“L’Inter è qualcosa in più dell’Italia che resiste, l’Inter ha giocato come giocano le squadre italiane, cioè con stile antico ma mai démodé (anzi, aggiornatissimo di volta in volta), e stravinto come certe volte capita quando le partite le si preparano alla perfezione e le si interpretano di conseguenza. Alla finale di Colonia con il Siviglia (stile spagnolo purissimo: sarà una resa dei conti fra correnti di pensiero), l’Inter ci va sul cuscinetto d’aria di 5 gol allo Shakhtar senza toccare terra, con la partita migliore di una stagione che sta prendendo un senso solo ora che ne sta già quasi per cominciare un’altra. Erano 21 anni che una formazione della serie A non si giocava l’Europa League all’ultimo atto, ma quanto era che non assistevamo a un dominio di scuola così prepotente?”