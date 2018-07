L'Inter proverà a chiudere per Sime Vrsaljko ma dietro al terzino croato resistono due candidature nel caso l'Atletico Madrid non aprisse alla formula del prestito. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



“Alle spalle del croato resistono le candidature di Matteo Darmian, soprattutto se Mourinho tornasse alla carica per Perisic, e di Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen. Si tratta di profili interessanti, ma nessuno dei due può arrivare a basso costo visto che entrambe le loro valutazioni superano i 15 milioni. Comunque delle alternative, perché in pole c'è Vrsaljko”.