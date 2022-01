L'Inter del futuro si erge su tre colonne solidissime: Barella, Bastoni e Brozovic, tre calciatori per i quali i nerazzurri hanno respinto tre assalti. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter si appoggia e si tiene salda: sono gli uomini squadra, le guide in campo del tecnico, i riferimenti costanti anche per la società, che non a caso ha deciso di investire milioni su milioni per trattenerli. Il Manchester City per Bastoni, il Bayern per Barella, il Psg per Brozovic: c’era mezza Europa che inseguiva i tre gioielli di Inzaghi. Se li gode Simone, che ne sta accompagnando la crescita esponenziale. Bastoni è l’esempio più lampante: Bergamo non è stata certo la sua partita più felice, quello scatto di Muriel ha rischiato di mandare di traversa la gita di Zhang dall’amico Percassi. Eppure Bastoni non è mai stato così «asso» - l’immagine del gruppo whatsapp di famiglia - come con Inzaghi”.