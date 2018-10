Poteva giocare nell'Inter. La affronterà da avversario, in stato di grazia, dopo aver deciso anche la sfida contro il Parma. Correa in Europa League non potrà aiutare la Lazio, punta deciso l'Inter. Che gli regala un tuffo nel passato.



RETROSCENA MERCATO - Come riporta Lazionews, Correa è stato cercato molte volte dall'Inter. Nel 2012 il Tucu fece una prova di 15 giorni, ma poi tornò all’Estudiantes e da lì andò alla Sampdoria. Quest'estate gli ultimi approcci, poi il passaggio alla Lazio. Correa sta conquistato tutti, ora dovrà affrontare la grande avversaria della Lazio nella scorsa stagione. Poteva giocare nell'Inter, la affronterà da avversario pericoloso.