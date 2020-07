Sky Sport ha rivelato un retroscena su Christian Eriksen, che non sta convincendo all'Inter. Due anni fa, infatti, il danese aveva un'offerta da 100 milioni di euro dal Real Madrid che voleva comprarlo a tutti i costi e non ci è riuscito. Il giocatore è poi rimasto al Tottenham, prima di trasferirsi in nerazzurro. Ora spetta ad Antonio Conte riuscire a farlo rendere al meglio nel finale di stagione.