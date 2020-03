L'Inter ha totale fiducia in Sebastiano Esposito. Ci punta Conte e anche la dirigenza nerazzurra, che ha già preso decisioni forti sul futuro del classe 2002. L'Inter ha rifiutato tutte le richieste arrivate nell'ultima finestra di mercato: ci hanno provato in Italia, Parma e Spal su tutte, ma anche all'estero con un club inglese che ha chiesto il prestito. Niente da fare, Marotta e Ausilio hanno alzato il muro. E con l'entourage di Esposito c'è già il patto per il rinnovo in estate, quando compirà i 18 anni.