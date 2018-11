Nel discutere di Beppe Marotta come prossimo dirigente dell'Inter, oggi La Gazzetta dello Sport rivela come si punterà tanto sui giovani italiani. "Non a caso gli investimenti in quell'ottica sempre fatti alla Juventus, dove c'è Bernardeschi ma ci sarebbe già anche Federico Chiesa se solo la Fiorentina avesse vacillato in estate, i bianconeri con Marotta al timone si erano seriamente avvicinati", si legge. "E ora occhio all'Inter in vista di giugno...".