Il Corriere dello Sport rivela un retroscena sul passaggio sfumato in ben due occasioni di Leo Messi, attaccante del Barcellona, all'Inter. Nel 2004, il presidente nerazzurro Massimo Moratti si innamorò del 17enne argentino e provò a convincerlo con una proposta economicamente superiore a quella dei catalani: dopo alcuni colloqui telefonici, Leo e suo padre decisero di restare al Barcellona per riconoscenza verso il club. Due anni più tardi, Moratti tornò alla carica: sul piatto i 150 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, con Messi che però decise di restare in blaugrana.