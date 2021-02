L’Inter si gode Achraf Hakimi, un grande colpo anche per i fantallenatori. Alcuni retroscena arrivano dalla Gazzetta dello Sport: "Non è certo un esplosione casuale: anche se è elettrico, frenetico, Achraf si è adattato con calma alla nuova vita. Era affascinato dal sergente Conte ancora prima di arrivare, poi ha scoperto dal vivo quanto sia duro seguire i suoi ordini: la tattica esasperata è dura da apprendere per chi arriva da un altro mondo".