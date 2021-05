Tra le spiegazioni alla base di questa impasse di Suning ci sarebbe anche la SuperLega. Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport, la famiglia Zhang era arrivata molto vicina a dare il via libera alla cessione tra fine febbraio e marzo, probabilmente al fondo BC Partners che aveva offerto 800 milioni per la maggioranza dell’Inter.



Ma poi ha frenato perché è diventato concreto il progetto della nuova competizione elitaria che avrebbe garantito ossigeno economico sotto forma di un bottino iniziale di 350 milioni, con ricavi in crescita esponenziale per il futuro. Una svolta in grado di cambiare la prospettiva di una proprietà in crisi. Ma tutto è tramontato in 48 ore, lasciando solo l’attesa infinita per una via d’uscita che ancora stenta a materializzarsi.