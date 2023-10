Lilian Thuram era ieri presente nella tribuna di San Siro per assistere a Inter-Roma, dove suo figlio Marcus ha deciso la sfida del Meazza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lilian è stato decisivo per l’arrivo di Marcus a Milano, visto che, inizialmente, anche il PSG aveva messo nel mirino l’ex attaccante del Borussia Monchengladbach.