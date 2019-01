"Un colpo che cambierà la squadra". Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti aveva convinto l'Inter ad acquistare Nainggolan. Poi, di fronte alla richiesta della Roma di inserire uno tra Radu, Colidio e Zaniolo, il club nerazzurro ha dato il via libera solo per quest'ultimo per questioni legate al bilancio: il gioiello giallorosso fu valutato appena 4 milioni e 230 mila euro.