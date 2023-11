I continui guai fisici che attanagliano Juan Cuadrado (contratto in scadenza a giugno) impongono delle riflessioni in casa Inter sul vice Dumfries e hanno convinto i nerazzurri a riaprire il file di Tajon Buchanan, l’esterno destro del Bruges. Il canadese ha un contratto in scadenza nel 2025. L’Inter spera che il Bruges possa abbassare le richieste: da 12-15 milioni di euro a circa 10.