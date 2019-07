L’opera di disgregazione del patrimonio Icardi è quasi completata. Qualche tempo fa l’Inter era in ansia perché la clausola rescissoria appariva troppo bassa per il valore del giocatore e si temeva di rimetterci un bel po’ di soldi. Ricordate a quanto ammonta quella clausola, di cui nessuno parla più? Centodieci milioni.Al di là di come la si pensi su questa vicenda, se si stia dalla parte del giocatore oppure dell'Inter, è sotto gli occhi di tutti la svalutazione del patrimonio Icardi dal punto di vista economico.