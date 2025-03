Inter, ricavi da record dalla Champions League: si vola verso quota 100 milioni di euro

AFP via Getty Images

(anche grazie al successo per 2-1 firmato da Thuram e Calhanoglu, dopo il momentaneo pareggio di Moder), dove affronterà il Bayern Monaco che ha superato il Bayer Leverkusen in una sfida tutta tedesca.- Prosegue, dunque, l’avventura nerazzurra nella massima competizione europea, un torneo che – grazie al traguardo dei quarti, come riportato da Calcio&Finanza –, un incasso cospicuo dovuto ai grandi obiettivi centrati da parte del club di Viale della Liberazione.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro;

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;

Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro;

Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro;

Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro;

TOTALE: 98,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’Inter,, secondo le stime di Calcio&Finanza: