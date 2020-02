L’Inter vede calare bruscamente, in termini percentuali, la quota dei ricavi da sponsorizzazioni nel primo semestre dell’esercizio 2019-2020, secondo quanto riportato nella relazione semestrale di Inter Media and Communication, società controllata da FC Internazionale Milano che ha emesso il bond da 300 milioni di euro, riportata da Calcioefinanza.it.



IL CALO - Nei primi sei mesi dell’esercizio in corso i ricavi da sponsorizzazione del club nerazzurro si sono attestati a 38,30 milioni di euro, perdendo rispetto al primo semestre della scorsa stagione, dove erano stati pari a 60,70 milioni. Il calo è di circa 22,40 milioni in valore assoluto e del 37% su base percentuale: a pesare è la significativa diminuzione dei proventi garantiti da contratti di sponsorizzazione siglati in Asia.