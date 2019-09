Il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2019: dopo l’esercizio 2018/19, chiuso con ricavi record per 346,9 milioni di euro e una perdita di circa 17,7 milioni di euro, il club nerazzurro ha chiuso il bilancio con ricavi vicini ai 415 milioni di euro, il miglior risultato di sempre.



NUOVO RECORD POST-TRIPLETE - Nuovo primato per la società di Suning, dopo quello della scorsa stagione: il precedente record era firmato 2009/10, l’anno del Triplete, quando il club aveva avuto 323,5 milioni di euro di ricavi. ​ Il Cda ha evidenziato l'aumento dei ricavi del 20 per cento rispetto allo scorso anno: a far la differenza sono stati gli introiti Champions 2018-19, sfondato il muro dei 350 milioni di euro, migliorando dunque i 297 milioni (sempre senza contare le plusvalenze) fatto registrare lo scorso anno. Al Cda non era presente fisicamente il presidente Steven Zhang, che però ha seguito il tutto via video conference.



I DETTAGLI - In crescita in particolare i ricavi da sponsor per l’Inter nella stagione 2018/19. Nel dettaglio, dai diritti tv l’Inter attende 157,6 milioni di ricavi, di cui 94 milioni dalla Serie A e 49 milioni dall’Uefa. Tra i ricavi da Suning per maglia d’allenamento e naming rights (il cui 47% va però a bilancio nella TeamCo) e le altre sponsorizzazioni si raggiungono i 98 milioni circa, così suddivisi: 13,9 da Suning, 10 milioni ciascuno con i brand asiatici FullShare and Lvmama, 25 milioni ciascuno con due agenzie di marketing sportivo (iMedia e Beijing Yixinshijie) e altri 13,4 milioni di altri accordi.