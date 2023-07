Il profilo più gradito dall'Inter per dimenticare Romelu Lukaku è Folarin Balogun. Il problema di fondo per il club nerazzurro resta la richiesta economica dell'Arsenal che, dopo la strepitosa stagione in prestito al Reims (22 gol in 39 gare) sta sparando altissimo.



Secondo Sky Sport in Inghilterra, infatti, i Gunners hanno fissato una valutazione per la punta classe 2001 da 50 milioni di sterline, che al cambio fanno circa 58 milioni di euro. Tanti, troppi, con l'Inter che non può arrivare a quella cifra anche con la cessione ormai completata di Onana al Manchester United.