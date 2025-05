Inter, richieste di Eintracht e Basilea per Palacios

GETTY

Tomas Palacios potrebbe cambiare nuovamente squadra in estate. Il difensore è arrivato all'Inter dall'Indipendiente Rivadavia a fine del mercato estivo per 6,5 milioni più 4,5 di bonus prima di passare, a gennaio, in prestito secco al Monza. Non si è messo molto in mostra, ma ha attirato su di sé l'interesse di Eintracht e Basilea.

RICHIESTE - Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, tedeschi e svizzeri avrebbero chiesto informazioni all'Inter e starebbero spingendo per avere il classe 2003 argentino. Che, dopo i sei mesi in prestito al Monza, rientrerà a Milano.

POCO SPAZIO - Nei primi sei mesi all'Inter ha giocato appena due spezzoni in campionato, per un totale, di dieci minuti, e uno in Coppa Italia, di sedici minuti, contro l'Udinese. Al Monza ha collezionato sette presenze, di cui 4 da titolare, per un totale di 390 minuti. Non riuscendo, con i compagni, a evitare la retrocessione.

FUTURO INCERTO - A prescindere da eventuali trattative, l'Inter dovrà valutare il calciatore, per cui sono stati spesi 6,5 milioni. Nel primo anno né nerazzurri né brianzoli sono riusciti a valorizzarlo, ma le richieste di Eintracht e Basilea potrebbero cambiare le carte in tavola.