L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro di Luciano Spalletti: è giusto che l'Inter riparta da zero e cambiare guida tecnica significherebbe gettare al vento quanto di buono costruito finora dal tecnico toscano?



“Uscita dalla doccia, l’Inter dovrà imporsi uno sforzo di ottimismo guardando al futuro e ragionare bene sulle scelte da fare. Due anni fa l’Inter non era in grado di palleggiare con tanta sicurezza davanti alla Juve per un’ora. Ci sono state polemiche, sconfitte e delusioni, certo. Ma il lavoro di Spalletti ha portato comunque frutti, l’Inter è cresciuta in idee e personalità. Recuperate forze e uomini (Nainggolan su tutti) si è vista la squadra attesa in estate. La base di lavoro è buona. Come rifinirla? E con chi alla guida? Ricominciare tutto da capo forse è un rischio troppo grosso. La Juve, cresciuta nel tempo con accorgimenti giusti e pazienza, può essere un modello”.